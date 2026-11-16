Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Pasinger Bahnhof liegt ein 33-Jähriger mit einer Gehirnblutung und gebrochener Nase in einer Münchner Klinik. Tatverdächtig ist ein 23-Jähriger. Gegen ihn ermittelt die Bundespolizei wegen Körperverletzung.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend. Laut Bundespolizei waren die beiden Männer gegen 20.15 Uhr während der Fahrt mit der S-Bahn aus bislang ungeklärten Gründen aneinandergeraten. Nach dem Aussteigen am Bahnhof in Pasing setzte sich der zunächst verbale Streit in der Personenunterführung fort.

Zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit, die das Geschehen beobachteten, versuchten dazwischenzugehen. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Streit zu schlichten. Unvermittelt habe der 23-Jährige dem 33-Jährigen ins Gesicht geschlagen, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag. Das Opfer stürzte zu Boden und verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein. Ein weiterer Mitarbeiter der DB Sicherheit leistete Erste Hilfe.

Alarmierte Bundespolizisten trafen vor Ort alle Beteiligten an. Sie nahmen den mutmaßlichen Angreifer vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle in der Denisstraße. Rettungskräfte stellten bei dem Angegriffenen zunächst eine Nasenfraktur fest. Eine weitergehende medizinische Versorgung lehnte der Verletzte laut Bundespolizei erst einmal ab. Als sich sein Gesundheitszustand jedoch zunehmend verschlechterte, wurde der Mann – in Begleitung einer Bundespolizeistreife – in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass das Opfer eine Hirnblutung erlitten hatte.

Die Staatsanwaltschaft München I verzichtete nach Angaben der Bundespolizei auf eine Vorführung des vorläufig festgenommenen 23 Jahre alten Tatverdächtigen bei einem Haftrichter. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird jedoch weiter ermittelt.