Bekommt der Münchner Flughafen den lange diskutierten Bahnanschluss an den Fernverkehr? Zumindest betreibt die Deutsche Bahn Vorplanungen für den Bau einer neuen Schnellbahnstrecke zwischen München und Ingolstadt - und schließt dabei eine Anbindung an den Flughafen nicht aus. Das bestätigte der scheidende Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel, am Donnerstag bei einer Abschiedspressekonferenz in München.