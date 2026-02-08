Zum Hauptinhalt springen

SZ-VeranstaltungDiskussion über die Deutsche Bahn

Lesezeit: 1 Min.

Die Vorstandsvorsitzende der DB, Evelyn Palla, steht hier im Familienbereich eines Zugabteils. Ihre Aussage, es werde „erstmal nicht besser“ mit den Bahn-Problemen, ist Ausgangspunkt eines SZ-Abends.
(Foto: Christoph Soeder/dpa)

Einen Abend lang spricht die SZ-Redaktion live mit Experten und Lesern über die Prognosen für eines der zentralen Aufreger-Themen der Republik: die Deutsche Bahn. Wie man sich anmelden kann.

Von Susanne Hermanski

Züge haben keine Schleudersitze. Eigentlich. Denkt man an Führungsjobs bei der Deutschen Bahn, könnte man meinen, das sei anders. Die neue DB-Chefin, Evelyn Palla, im Amt seit Oktober 2025, wagte im SZ-Interview dennoch offene Worte: „Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein.“ Warum das so ist, darüber wird die Redaktion nun mit Experten und SZ-Lesern einen Abend lang diskutieren. Was läuft schief? Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen? Das sind zentrale Fragen beim Ausloten des Ist-Zustands und der Prognosen für die Bahn.

Die Süddeutsche Zeitung hat dafür zwei Fachmänner eingeladen. Philipp Nagl und Christian Kern. Nagl ist Vorstandsvorsitzender der DB InfraGO AG. Dieses Tochterunternehmen der Bahn ist für die Eisenbahn-Infrastruktur zuständig. Der Name „InfraGO“ steht dabei für „gemeinwohlorientiert“, was gemäß Regierungswillen den Fokus auf öffentliche Interessen wie Verkehrsverlagerung auf die Schiene und die Resilienz der Infrastruktur unterstreichen soll. Kern ist Geschäftsführer der Lok-Leasingfirma Ell-Group mit Sitz in Wien. Zudem ist er Ex-Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Bundesbahnen und ehemaliger Bundeskanzler von Österreich.

SZ-Redakteurin Vivien Timmler ist Korrespondentin in der Berliner Parlamentsredaktion. Sie berichtet von der Hauptstadt aus über die Deutsche Bahn sowie die Verkehrs- und Digitalpolitik. Im Gespräch mit Moderatorin Laura Terberl, der Ressortleiterin des Audio & Video-Teams der SZ, wird sie Einblicke in ihre journalistische Arbeit geben. So schildert sie etwa, wie man recherchiert und woher Insider-Informationen kommen können.

Und weil die 140 Millionen Menschen, die jedes Jahr mit der DB unterwegs sind, ein gerütteltes Maß an Humor brauchen, um deren Pannen, Pech und Pleiten wegzustecken, hat die SZ auch dazu eine Expertin geladen: Lara Ermer, 2025 ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kabarettpreis, wird skurrile Bahn-Storys auf die Bühne bringen, die sie sowie SZ-Leserinnen und SZ-Leser erlebt haben.

„Abenteuer Deutsche Bahn“ in der Reihe „SZ Live“ findet statt am   Mittwoch, 11. Februar 2026, 19 bis 21 Uhr, München, Werk 7, Speicherstraße 22. Tickets gibt es hier.

