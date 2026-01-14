Dass die Stimmung bei der Deutschen Bahn nicht die beste ist, auch in München und in Bayern, das lässt sich immer wieder beobachten. Der aktuelle Prozess vor dem Landgericht München II um das Zugunglück Mitte 2022 in Garmisch-Partenkirchen ermöglicht tiefe Einblicke in das Staatsunternehmen. Kürzlich berichtete eine junge Bezirksleiterin als Zeugin, wie „frustgeladen“ sie sei. Wegen der Bürokratie („viel Schreibarbeit“), wegen der schleppenden Digitalisierung; und weil sie „viel Planung“ erlebt habe, die „ins Nichts“ gelaufen sei. Manchmal komme man nicht umhin, diejenigen „wachzukitzeln“, die „da oben das Geld haben“. Um die Strecken in Ordnung halten zu können.
Aufruhr in BetriebszentraleHeftiger Zoff bei der Deutschen Bahn in München
Lesezeit: 3 Min.
Was ausgerechnet ein Qualitäts-Referent vertraulich über Kollegen notiert hat, entbehrt aus Sicht des Betriebsrats „jeglichen Anstands“. Die Betriebsleitung verurteilt den Vorfall; da gebe es „nichts zu beschönigen“. Und der Referent bereut.
Von Klaus Ott
