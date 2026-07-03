Das Zugunglück auf dem Nordring, bei dem in der Nacht zum 20. Juni ein Rangierbegleiter ums Leben kam, wirkt sich auch auf die Baustelle der Deutschen Bahn (DB) in Giesing aus. Dort erneuert die Bahntochter DB Infrago seit dem 17. Juni die Gleise und installiert zudem in Unterhaching neue Weichen.

Der Abschluss der Arbeiten war ursprünglich für Dienstag, 7. Juli, vorgesehen. Jetzt teilt die DB mit, dass diese noch mindestens eine Woche länger dauern. Weil der Nordring nach dem Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden musste, sei es zu einem Stau von Zügen gekommen, von dem auch die Anlieferung von Material und Geräten nach Giesing beeinträchtigt gewesen sei. Zusätzlich habe die extreme Hitze einige Arbeiten verzögert, die nur bei gemäßigten Temperaturen vorgenommen werden können.

„Dies hat den minutiös geplanten und eng getakteten Ablauf der Baustelle durcheinandergebracht, sodass Arbeiten nachgeholt und Baufirmen neu eingetaktet werden müssen“, teilt die DB mit. Die Folge für die Fahrgäste: Die Einschränkungen müssen mindestens bis Mittwoch, 15. Juli, 4 Uhr, bestehen bleiben.

Die S3 verkehrt in zwei getrennten Abschnitten mit Umstieg am Ostbahnhof. Im östlichen Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Holzkirchen fährt die S3 nur im 40-Minuten-Takt. Im westlichen Abschnitt zwischen Mammendorf und Ostbahnhof fahren die Züge nach dem regulären Fahrplan, hier entfallen jedoch von 7. Juli an die Züge des Zehn-Minuten-Takts.

Die S5 fährt nur zwischen Perlach und Kreuzstraße. Für Fahrgäste ist ein Ersatzverkehr zwischen Perlach und Ostbahnhof unterwegs. Alternativ steht in Neuperlach-Süd auch die U5 zur Verfügung.

Die jeweils schnellste Verbindung finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Die Fahrplanänderungen auf den Linien S3 und S5 erscheinen für den verlängerten Zeitraum der Bauarbeiten von 7. Juli an jeweils am Vortag in der Verbindungsauskunft. Die Deutsche Bahn empfiehlt daher, die Verbindungen kurz vor Fahrtantritt zu überprüfen. Bis zum 7. Juli sind in der Online-Auskunft auch die Fahrzeiten der Ersatzbusse zu finden. Anschließend sei dies aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr möglich, teilt die DB mit. Die Bahn wird daher den Busfahrplan demnächst alternativ als PDF auf ihrer Webseite www.s-bahn-muenchen.de/baustellen veröffentlichen.