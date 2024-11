Von Julia Schriever

Bernhard Weintritt klettert nicht mehr oft auf Bäume, aber wenn doch, dann am liebsten auf eine Waldkiefer. „Mein Lieblingsbaum“, sagt er. Hoch oben im Baum atmet er dann tief ein, „das riecht so gut“, sagt er, „nach Harz, nach Kiefer, einfach total angenehm“. Die Waldkiefer, Pinus sylvestris, ist wie ein alter Freund, zuverlässig und widerstandsfähig. Wenn sie einen Ast verliert, dann bricht er nicht einfach ab und fällt irgendwem auf den Kopf, sondern er bleibt hängen, so langfaserig ist ihr Holz. Bernhard Weintritt sagt: „Die Waldkiefer ist ziemlich berechenbar – soweit ein Baum berechenbar sein kann.“