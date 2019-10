Bei stärkeren Regenfällen fließt an einigen Stellen in München Dreckwasser ungeklärt in die Isar. Allein beim Regenüberlauf an der Montgelasstraße in Bogenhausen schwappt durchschnittlich 37 Mal im Jahr Abwasser in den Fluss. Dabei handelt es sich nicht nur um abfließendes Regenwasser, sondern auch Fäkalien und Dreck befinden sich dann darin. Insgesamt gibt es zwei Dutzend dieser Überläufe. Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) baut deshalb nun einen neuen Kanal, einen sogenannten Düker, und saniert das Kanalnetz in der Montgelasstraße. Der Düker wird nördlich der Max-Joseph-Brücke unter der Isar hindurchgeführt und dann am linken Isarufer an das bestehende Kanalnetz angeschlossen. "Ziel der Maßnahme ist es, den bei starken Regenfällen kritischen Mischwasserabfluss zu den Klärwerken abzuleiten", teilte das Rathaus am Montag in einer Erklärung mit. Das Projekt soll 17 Millionen Euro kosten. Für den Eingriff müssen jedoch 34 Bäume mit mehr als 80 Zentimeter Umfang sowie Büsche und Sträucher gefällt werden. Diese Fällaktion ist nach Angaben der Stadt aber von einem Stadtratsbeschluss gedeckt und entspricht einer Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde, wonach stadtbildprägende und besonders schützenswerte Bäume im Parkbereich zwischen Mauerkircher- und Montgelasstraße in Bogenhausen erhalten werden müssen. Die Bäume werden zwischen Oktober und Februar gefällt. Nach der Rodung wird der Baugrund untersucht, im Anschluss können die Versorgungsleitungen verlegt werden.