6. August 2018, 18:53 Uhr Badeunfall Lerchenauer See: Mann rettet 16-Jährigen

Askin Akkay leistete Erste Hilfe am Lerchenauer See.

Von Günther Knoll

"Ich habe gesehen, dass der Junge im Gesicht schon lila angelaufen war. Da hab ich eben mit der Mund-zu-Mund-Beatmung begonnen!" Etwas Heldenhaftes kann Askin Akkay an seiner Tat nicht finden. Doch ein 16-Jähriger aus dem Irak, der mit seinen Eltern in München lebt, hat dem beherzten Eingreifen Akkays sein Leben zu verdanken. Sonst wäre der junge Mann vermutlich im Lerchenauer See ertrunken.

Der 16-Jährige war mit Freunden am Sonntagnachmittag am Lerchenauer See. Er ist Nichtschwimmer und wollte sich nach eigenen Aussagen im seichten Wasser des Südufers abkühlen. Dabei unterschätzte er das steil abfallende Ufer, verlor den Halt und ging unter. Badegäste zogen den Mann an Land, auch Askin Akkay kam zu Hilfe. Der 49 Jahre alte Heizungsbauer wohnt in Germering, früher habe er in der Nähe des Lerchenauer Sees gelebt, erzählt er: "Deshalb komme ich hierher, weil ich hier Freunde und Bekannte habe."

Die Panik unter den Menschen, die um den Geretteten herumstanden, sei groß gewesen, erinnert sich Akkay. "Die tun nichts", habe er sich gedacht und nicht lange überlegt, sondern einfach mit der Reanimation begonnen. Das dafür Nötige habe er bei der Führerscheinprüfung gelernt. Als der Rettungswagen eingetroffen sei, sei der junge Mann schon wieder bei Bewusstsein gewesen. "Ich freue mich, dass es ihm gut geht", sagt sein Lebensretter, "er hat sein Leben noch vor sich!" Askin Akkay hat sich von den Freunden des 16-Jährigen dessen Handy-Nummer geben lassen, er will ihn im Krankenhaus anrufen, um sich nach dem Befinden zu erkundigen.