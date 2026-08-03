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Badeunfall in München23-Jähriger geht in Langwieder See unter

Retter der Wasserwacht auf dem Langwieder See, hier bei einer Übung (Symbolfoto).
Retter der Wasserwacht auf dem Langwieder See, hier bei einer Übung (Symbolfoto). Sven Hoppe/dpa

Ein Taucher findet den leblosen Körper des Mannes bei einer größeren Rettungsaktion. Der 23-Jährige wird in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist kritisch.

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Ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntagnachmittag im Langwieder See untergegangen und befindet sich nach seiner Rettung in kritischem Zustand in einem Münchner Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit seinem 25-jährigen Bruder am See. Gegen 16 Uhr gingen beide ins Wasser. Kurze Zeit später bemerkte der Ältere, dass der Bruder verschwunden war. Er versuchte noch nach ihm zu tauchen, allerdings erfolglos.

Mittlerweile hatten andere Badegäste die Rettungsdienste verständigt. Feuerwehr und Wasserwacht suchten mit Booten und Tauchern den See ab. Schließlich fand ein Taucher den leblosen Mann und brachte ihn ans Ufer. Dort wurde er reanimiert, bis er schließlich in eine Klinik transportiert wurde. Dort lag er am Montag immer noch. Laut der Polizei besteht weiterhin Lebensgefahr. Der Polizei zufolge konnte der 23-Jährige nicht schwimmen.

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