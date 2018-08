5. August 2018, 18:57 Uhr Badeunfall 76-Jährige ertrinkt im Walchensee

Eine Seniorin aus München ist am Samstagabend beim Baden im Walchensee ertrunken. Den Angaben der örtlichen Wasserwacht zufolge lag sie etwa 30 Minuten unter Wasser, bis Taucher sie in 16 Metern Tiefe fanden und ans Ufer brachten. Die 76-Jährige wurde zunächst wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, dort starb sie jedoch kurz darauf, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vor dem Unglück sei die Frau etwa 20 bis 30 Minuten durch den See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geschwommen, bis sie auf einmal Probleme bekam, den Arm hob und Zeugen am Ufer auf sich aufmerksam machte. Die alarmierten sofort die Wasserwacht, doch da war es schon zu spät. Jetzt ermittelt die Polizei zur Todesursache.