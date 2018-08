1. August 2018, 18:45 Uhr Badeunfall Dreijähriger in Michaelibad reanimiert

Diesen Badeausflug wird eine Mutter mit ihrem Kind so schnell nicht vergessen. Die vietnamesische Familie, die im Allgäu lebt, ist derzeit zu Gast in München. Bei einem Ausflug ins Michaelibad in Neuperlach am Dienstagnachmittag geschah das Unglück: Der Dreijährige ging gegen 15.10 Uhr beim Planschen im Kinderbecken plötzlich und ohne Fremdverschulden unter. Zum Glück bemerkten das sowohl seine Mutter, wie auch der zuständige Bademeister sofort. Sie holten das bereits bewusstlose Kind aus dem Wasser. Der Bademeister begann daraufhin sofort mit der Reanimation und hatte damit Erfolg. Denn als die Polizei eintraf, war der Bub laut Polizei bereits wieder bei vollem Bewusstsein und stabil. Zur Abklärung möglicher Folgeschäden wurde er allerdings mit dem Rettungswagen in ein Münchner Krankenhaus gebracht.