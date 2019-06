28. Juni 2019, 18:55 Uhr Badeunfälle Zwei Senioren in Seen ertrunken

Zwei 81-jährige Männer sind am Donnerstag bei Badeunfällen im Hollerner See bei Eching und im Starnberger See gestorben. Ein Passant entdeckte um 9.30 Uhr am nordwestlichen Ufer des Hollerner Sees den im Wasser treibenden Körper. Eine längere Suche ging voraus, bis Rettungskräfte im Starnberger See nahe Tutzing gegen 18.20 Uhr einen leblosen Rentner fanden. Hilfe kam beide Male zu spät. Ein 74-jähriger Taucher, der im Langwieder See nach einem Notaufstieg kollabierte, wurde reanimiert; ebenso wie ein 75-Jähriger, der aus dem Feringasee gerettet wurde.