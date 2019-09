Was kann Musik dafür, dass sie von Hitler gemocht wurde?

Was soll die Aufregung um Hitlers Lieblingsmarsch "Badenweiler"? Nur die wenigsten Zuhörer haben ihn wohl als "Führer-Melodie" erkannt. Erst nach einem einzelnen, dann medienverstärkten Aufschrei spitzen jetzt alle die Ohren. Darf dieser furchtbare Hitler wirklich solche Nachwirkung haben, dass wir uns noch heute von ihm um fern von Hitler entstandene Bestandteile unseres kulturellen Lebens und unserer Tradition bringen lassen? Hitler liebte ja nicht nur den Badenweiler-Marsch, er war geradezu besessen von Wagner und glühender Verehrer von dessen Musik; er liebte und sammelte Bilder von Carl Spitzweg, und er liebte Schäferhunde über alles. Lassen wir all das fallen, streichen wir's aus unserem Leben, weil es vor fast einem Jahrhundert emotional wichtig auch für Hitler war? Ist das alles jetzt, berührt durch seine Vorliebe, für immer besudelt? Und wie kann es sein, dass Hitlers Lieblingsmarsch als anrüchig gilt, sein Lieblingskomponist und Idol Richard Wagner aber unangefochten auf hohem Podest steht und seine von Hitler überaus geschätzte Musik allenthalben unbeanstandet zu hören ist? Wir machen uns lächerlich, wenn wir den Freizeitbeschäftigungen Hitlers so viel Aufmerksamkeit schenken, statt uns zu konzentrieren auf sein verbrecherisches Tun - und auf unsere demokratische Aufgabe, uns einzusetzen gegen alle, die den von Hitler verbreiteten und verkörperten braunen Ungeist zu reaktivieren versuchen. Peter Maicher, Zorneding