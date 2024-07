Ein 26-Jähriger wird seit dem Baden im Eisbach im Englischen Garten am Samstag vermisst. Die Suche nach dem Mann dauert auch am Montag noch an, wie die Polizei mitteilt.

Der Student aus Baden-Württemberg war der Polizei zufolge am Samstagnachmittag mit seinen Freunden am Nachmittag gegen 14.45 Uhr an einer Stelle ins Wasser gegangen, an der das Baden gefährlich und deshalb verboten ist. Warnschilder weisen darauf hin.

Der Vermisste wollte sich nur für einen Tag in München aufhalten. Als seine Freunde bemerkten, dass der 26-Jährige nicht mehr bei ihnen war, suchten sie verzweifelt nach ihrem Freund. Ohne Erfolg. Sofort alarmierten sie die Polizei. Das Kommissariat 14 für Vermisstenfälle hat die Ermittlungen aufgenommen.