Ein 26-jähriger Student aus Baden-Württemberg geht mit seinen Freunden am Eisbach im Englischen Garten baden. Seitdem ist er vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ging die größere Gruppe am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an einer Stelle ins Wasser, an der das Baden gefährlich und deshalb verboten ist. Warnschilder weisen darauf hin.