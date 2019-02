4. Februar 2019, 18:42 Uhr Bad Tölz Große Vergangenheit

Die Tölzer Löwen glänzen nur noch mit ihrer Nachwuchsarbeit

Bis zum Markteintritt des EHC Red Bull waren die Tölzer Löwen der erfolgreichste Eishockeyklub in der Region. München hatte zwar drei Meister (MTV, Hedos und Maddogs) hervorgebracht (die ihre Meisterstücke jeweils keine drei Jahre überlebten). Aber was war das gegen die zwei Titel des EC Bad Tölz in den Jahren 1962 und 1966! Als Konkurrenten auf Augenhöhe kamen nach Tölzer Selbstverständnis nur der EV Füssen (16 Titel) und der SC Riessersee (zehn) in Betracht.

Dass deren und auch die eigenen glorreichen Zeiten eine Weile zurückliegen, kaschieren sie in Tölz mit hervorragender Nachwuchsarbeit. Die Schülermannschaft holte viermal die deutsche Meisterschaft, dreimal in diesem Jahrtausend (2005, 2013, 2014). Allein in München stehen aktuell vier Spieler unter Vertrag, die beim ECT ihr Handwerk lernten - die Nationalspieler Yasin Ehliz und Konrad Abeltshauser sowie die Brüder Andreas und Tobias Eder. Auch die DEL-Spieler Leo Pföderl, Andreas Jenike (Nürnberg), Sandro Schönberger, Marco Pfleger (Straubing), Johannes Huß (Düsseldorf), Julian Kornelli (Schwenningen) und Christoph Körner (Bremerhaven) durchliefen die Tölzer Schule. Korbinian Holzer (Toronto, Anaheim) hat es gar zum NHL-Profi gebracht. Es gab Zeiten, als mit Hans Zach und Peter Kathan (Frauen) beide Bundestrainer und alle deutschen Trainer in der Deutschen Eishockey Liga (Zach, Brunner, Krinner, Kammerer) Tölzer waren. Auch wenn die Besten seit Jahrzehnten abwandern, spielt Eishockey in der Kurstadt, die ebenfalls schon bessere Zeiten gesehen hat, sportlich noch immer die Hauptrolle. Seit 2004 bespielen die Löwen eine moderne Arena auf der Flinthöhe, vergangene Saison kehrten sie nach acht Jahren in die zweite Liga zurück. Dort kämpfen sie um den Klassenerhalt (und gegen manche Expertenmeinung der unzähligen Ex-Nationalspieler auf der Tribüne). Noch immer stecken ihnen zwei Insolvenzen (2003, 2009) in den Knochen. Es wird noch dauern, bis die Löwen nicht mehr von ihrer Vergangenheit zehren müssen.