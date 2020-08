Wieder ein Wechsel in der Geschäftsleitung der Stiftung Nantesbuch: Konstantin Reetz (55), seit 2014 Mitglied der Geschäftsführung, wechselt zum 1. Januar 2021 zurück in die Funktion eines Beraters der Stiftung von Susanne Klatten. Diesen Posten hatte er bereits inne, bevor er zum Geschäftsführer berufen wurde. Damit ist Börries von Notz, der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, von Januar an der alleinige Direktor der Stiftung. Reetz' Beratungsschwerpunkte werden zukünftig in der weiteren Entwicklung der Natur und Landschaft des Geländes, der Flächennutzungsplanung sowie der Programmentwicklung im Bereich Natur liegen.