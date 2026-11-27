Im Nachhinein muss man sich fast wundern: Als Nick Carter 2024 in der kleinen Münchner Theaterfabrik auftrat, war der Saal nicht mal ganz ausverkauft. Und der einstige Megastar der Boy-Band Backstreet Boys reiste bei seiner beschaulichen Tour sogar mit der Deutschen Bahn durchs Land. Schon zwei Jahre später ist alles anders, wieder riesengroß, durch all die Nostalgie vielleicht sogar noch größer als damals zur großen Superära der Boy-Groups, als die fünf Jungs aus Florida mit ihren Hits wie „Everybody (Backstreet’s Back)“, „As Long As You Love Me“, „Larger Than Live“, „Quit Playing Games With My Heart“, „I Want It That Way“ und noch vielen mehr zu den Giganten des Genres zählten.

In Las Vegas spielten die Backstreet Boys in der Sphere bisher 56 ausverkaufte Konzerte vor einer Million Menschen, das Dauergastspiel wird fortgesetzt. In Toronto kamen 500 000 Fans hinzu. Und auch in Europa lief es blendend: In Düsseldorf nisteten sie sich für so eine „Residency“ ein und gaben zehn ausverkaufte Shows vor zusammen 470 000 Gästen, die sich über „auf Hochglanz polierte Pop-Hymnen“ freuten.

So solle es nun weitergehen: Gerade hat der Veranstalter Live Nation bekannt gegeben, dass Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Howie Dorough und Kevin Richardson 2027 auf Europa-Tour gehen und in fünf Stadien spielen werden. Zwei Konzerte geben sie in München in der Allianz Arena (30. und 31. Juli), weitere in Wien (24. und 25. Juni), Berlin (9. Juli), Zürich (16. Juli) und Hamburg (23. Juli).

Schon jetzt verraten sie ein „Highlight“ der Shows: das „atemberaubende Opening“, bei dem sie „auf Surfbrettern aus der Stadiondecke auf die Bühne schweben“. Sie kündigen einen „26 Songs umfassenden Hit-Marathon“ an und nennen die Tour The Millenium – Homecoming. Eine Heimkehr deshalb, weil es eine emotionale Rückkehr in Länder sei, die ihnen ihre erste Platinauszeichnung (für das Album „I’ll Never Break Your Heart“) bescherten, wie Littrell erklärt: „Wenn wir davon sprechen, dass dies eine Heimkehr ist, dann deshalb, weil damals für uns alles ins Rollen gekommen ist. Dort hat sich unser Traum in Realität verwandelt.“

In München ist es eine Rückkehr für die ganze Band nach vier Jahren. Hier spielten die Backstreet Boys zuletzt 2022 zwei ausverkaufte Konzerte in der Olympiahalle. Sichtlich gereift und doch voller Elan begaben sich Fans und Musiker auf eine Zeitreise in die Boygroup-Ära, mit perfekten Frisuren und Choreografien: „Wir machen Party wie 1999!“, rief Kevin Richardson damals.

So kommt man nun an Karten: Der Vorverkauf des Fan-Clubs „BSB Army“ startet am Dienstag, 1. Dezember, 10 Uhr: Dann gibt es weitere „Pre-Sales“ ab Dienstag, 1. Dezember, 12 Uhr, bei PayPal Tickets (https://www.paypalpriotickets.de/), Telekom (www.magentamusik.de/prio-tickets) und Ticketmaster (www.ticketmaster.de/presale). Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 4. Dezember, 12 Uhr (www.livenation.de/backstreet-boys-tickets-adp16).