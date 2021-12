Das Weihnachtsoratorium des Münchener Bach-Chores.

Arbeit am Glanz

Von Paul Schäufele, München

Bestimmt hätte der Gründer einiges anders gemacht. Aber dass der Münchener Bach-Chor nach wie vor zu den Spitzenensembles seines Repertoires zählen darf, hängt an der Verbindung aus Bewahren und Umwandeln, wie sich auch heuer im Weihnachtsoratorium in der Isarphilharmonie hören lässt.

Geblieben ist Karl Richters Einfluss - dem ersten Dirigenten des Chores, dessen vierzigster Todestag und fünfundneunzigster Geburtstag zusammenfallen, ist der Abend gewidmet - in dem strengen Blick auf das verständliche Wort, die Plastizität des Klangs und seine Ausgewogenheit. Gewichen sind vor allem seine Tempi, die mit heutigen Ohren weniger kontemplativ anmuten, als nach Arbeit an schweren Maschinen klingen. Stattdessen also ein tänzerisches, bewegtes Oratorium mit ausgefeilter Dramaturgie, die aber noch immer im Zeichen der Besinnung steht.

Die Interpretation, die unter Leitung von Hansjörg Albrecht entsteht, zielt nach Innen, auch bei den Bach'schen Showstoppern, die sonst gerne (und zurecht) als getaufte Opernarien präsentiert werden. Eva Vogel etwa zeigt das geistliche Gespräch mit Zion zwar stimmschön, aber auch mit mütterlicher Strenge, die einen das "Bereite dich" als echten Imperativ verstehen lässt. Die wunderbare Sarah Wegener lässt ihren vitalen Verkündigungssopran strahlen, zumal im köstlichen Duett "Herr, dein Mitleid". Ihr Partner ist Yorck Felix Speer, der trotz Unpässlichkeit eine recht standfeste Stimme klingen lässt. Diese fehlt dem Evangelisten Bernhard Berchtold gelegentlich. Er macht es durch Empfindsamkeit wett und passt sich damit ganz ein in die Linie des Bach-Chores und des zuverlässig engagiert musizierenden Bach-Orchesters. Diese Ensembles hämmern keine Dissonanzen und rühren nicht ans Extrem. Hier wird schlicht versucht, mit akribischer Arbeit am Material musikalischen Ausdruck in festlichen Glanz zu verwandeln. Das gelingt.