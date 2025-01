Indem der kurdischen Bevölkerung die eigene Sprache verboten wurde, nahm man ihr einen Teil ihrer Identität. In der Türkei wurden die Kurden bis in die Achtzigerjahre als „Bergtürken“ bezeichnet, ohne eigene Ethnie und Sprache. Das strikte Verbot der kurdischen Sprache wurde 1991 aufgehoben, die Diskriminierung blieb, Lockerungen gab es vor allem während der EU-Beitrittsverhandlungen. Umso wichtiger ist es, dass die Sängerin Aynur Doğan auf Kurdisch singt und so auch diesen Samstag, 25. Januar, in den Münchner Kammerspielen mit ihrer Musik gegen das Verleugnen kämpft.

Geboren wurde Aynur, wie sie als Sängerin nur mit dem Vornamen genannt wird, in Tunceli, der zweitkleinsten türkischen Provinz, die früher Dersim hieß. Hier gab es 1937 bis 1938 den letzten großen Kurdenaufstand, der von der türkischen Regierung mit solcher Gewalt gegen Rebellen und Zivilisten niedergeschlagen wurde, dass sich die türkische Regierung 2011 immerhin für das Massaker entschuldigte. Recep Tayyip Erdoğan sprach damals von rund 14 000 Todesopfern, die Universität in Kalifornien schätzt die Zahl auf bis zu 63 000 Todesopfer. „Trauergesänge sind die Platzhalter für die fehlenden Gräber“, heißt es dazu im Podcast „Voice Versa“ der kurdischen Fernsehjournalistin Gülseren Sengezer für den Deutschlandfunk.

Aynur hatte bereits 2004 auf ihrem zweiten Album „Keçe Kurdan“ (Kurdisches Mädchen) auch kurdische Volkslieder gesungen. 15 Monate später wurde das Album in der Türkei verboten, weil der Titelsong ermutigen würde, sich für den kurdischen Separatismus zu engagieren. „Trotz des Verbots blieb das öffentliche Interesse groß, was zur Aufhebung des Verbots führte“, sagt Aynur und ergänzt: „Das Album fand sowohl beim kurdischen als auch beim türkischen Publikum großen Anklang, erreichte unterschiedliche Gruppen in einer offeneren Atmosphäre und war international erfolgreich.“

Alsbald durfte Aynur sogar in einem türkischen Film ein kurdisches Lied singen. Die Sängerin fügt allerdings hinzu, dass all das in einer Zeit geschah, als sich die Türkei noch um einen EU-Beitritt bemühte und sich also entsprechend demokratisch und weltoffen gab. Zudem aber liebten die Türken ihre Musik, sagt Aynur: „Sie genossen es, mich auf der Bühne zu sehen. Dadurch konnten Vorurteile durch Empathie ersetzt werden.“ Doch schon kurze Zeit später musste ihr Auftritt im Juli 2011 auf dem Istanbul International Jazz Festival abgebrochen werden, weil Nationalisten das Konzert störten.

Aynur spielte in der Elbphilharmonie

„Obwohl sich das politische Klima in der Türkei ständig ändert, ist der starre Status quo geblieben und wurde mit der Zeit sogar noch härter. Kurden wurde keine Unterstützung gewährt; unsere Konzerte wurden abgesagt, uns wurde der Bühnenauftritt verwehrt“, sagt Aynur und schließt: „Als mir klar wurde, dass ich unter solchen Bedingungen nicht frei Musik machen konnte und die Konzertanfragen aus dem Ausland immer mehr wurden, musste ich das Land verlassen.“

Im Ausland wird sie immerhin auch von Koryphäen wie Yo-Yo Ma gefeiert. Hier spielt sie unter anderem in einer ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie. Und das ist schon darum bemerkenswert, weil hierzulande die türkische Popkultur, zu der man die kurdische Sängerin zählen darf, trotz der vielen türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben, so gut wie gar nicht wahrgenommen wird. „Viele Migranten werden das Phänomen kennen, mit zwei verschiedenen Musikgeschmäckern zu leben: einem privaten und einem, der in der Öffentlichkeit mit der Mehrheitsgesellschaft ausgelebt wird“, sagt Markus Göres, Autor und PR-Manager für das Berliner Musiklabel Staatsakt, wo aktuell das Debütalbum „Köşk“ der Münchner Band Sinem erscheint. Der Bandname ist dem Namen der türkischstämmigen Sängerin Sinem Arslan Ströbel entliehen.

Die Münchner Band „Sinem“ eröffnet mit ihrem Release-Konzert in den Münchner Kammerspielen ein Anadolu-Pop-Wochenende. (Foto: Gülbin Ünlü)

„Alles musste so überdeutsch sein. Man musste deutscher als die Deutschen sein“, erinnert Sinem Arslan Ströbel sich an ihre Jugend in Oberbayern: „Das Türkische kam immer dann, wenn wir einmal im Jahr in die Türkei gereist sind. Da habe ich es dann auch gespürt: Okay, da ist eine krasse Sehnsucht oder vielleicht sogar Heimweh.“ In ihrer Band Sinem singt sie nun all die türkischen Hits vor allem aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft nur selten gefeiert wurden.

„Musik mit Visionen von Menschlichkeit und Freiheit. Die Wünsche, die all den Liedern innewohnen, sind nicht in Erfüllung gegangen - im Gegenteil!“, kommentiert das Markus Göres. Umso wichtiger sei es, mit den Songs auch an jene Visionen zu erinnern. Begleitet wird Sinem Arslan Ströbel dabei vom Friends of Gas-Bassisten Martin Tagar an der Gitarre und vom Schlagzeuger Tom Wu, der schon auf seinen drei großartigen Solo-Alben und in Bands wie What Are People For? als einer der weltbesten Drummer brillierte. In solcher Konstellation mutieren alte Anadolu-Rock-Hits schnell zu zeitgemäße Post-Punk-Hymnen, die die Sängerin von Sinem live mit einer körperlichen Hingabe vorträgt, als sei sie die weibliche Iggy Pop beziehungsweise Iggy Türkpop.

Freitagabend eröffnet ihr Release-Konzert in den Münchner Kammerspielen ein Anadolu-Pop-Wochenende, das Samstagabend dann von Aynur gekrönt wird. Sie, die mittlerweile in Amsterdam lebt, verspricht: „Das Leben in Europa ermöglichte es mir, mit Musikern aus unterschiedlichen kulturellen und stilistischen Hintergründen zusammenzuarbeiten, was meine Musik tiefgreifend geprägt hat. Bei diesem Konzert kommen Künstler mit unterschiedlichen Identitäten zusammen, um auf der Bühne eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen.“

Sinem, Freitag, 24. Januar, 21 Uhr, Werkraum der Kammerspiele; Aynur, Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, Schauspielhaus der Kammerspiele