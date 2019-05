1. Mai 2019, 17:10 Uhr Erster Roman von Axel Milberg Von einer heilen Welt und ihren Bedrohungen

Seit seinem Schauspielstudium lebt Axel Milberg in München. In seinem ersten Roman "Düsternbrook" erzählt von seiner Kindheit und Jugend in einem Kieler Villenviertel.

Interview von Egbert Tholl

Axel Milberg hat ein Buch geschrieben. "Düsternbrook" handelt von seiner Kindheit im gleichnamigen Kieler Villenviertel, von Jugend und Erwachsenwerden, von einer heilen Welt und ihren Bedrohungen. Der Roman endet mit Milbergs erfolgreicher Aufnahmeprüfung an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Am 2. Mai stellt Milberg sein Buch im Münchner Literaturhaus vor (20 Uhr).

SZ: Herr Milberg, was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben?

Axel Milberg: Es gibt verschiedene Gründe. Das Überraschende ist doch nicht, Geschichten zu erzählen, sondern sie nicht zu ...