Zwei Fußgängerinnen wurden am Samstagabend gegen 22.05 Uhr von einem Pkw erfasst und verletzt, als sie vom Gehweg der Müllerstraße aus die Pestalozzistraße trotz Rotlichts an der Fußgängerampel kreuzen wollten. Die 23 und 30 Jahre alten, offenbar alkoholisierten Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme durch die Münchner Verkehrspolizei musste die Pestalozzistraße kurzzeitig gesperrt werden.