Weil sich in München immer wieder ("Kein Treppenwitz", 28./29. September) mal Touristen mit Leihwagen auf Treppen wiederfinden, die sie für Parkgaragen-Zufahrten halten, hat der Münchner SZ-Leser Josef Bachl einen Beschilderungsvorschlag von der griechischen Insel Rhodos in die Diskussion geworfen. "Vielleicht kann man solche Parkverbotsschilder auch in München aufstellen", sagt Bachl.