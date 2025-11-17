Nach einem illegalen Autorennen auf der Leopoldstraße hat die Polizei einen 22-jährigen Münchner angezeigt. Wie Zeugen berichteten, sei der Mann am Freitag gegen 23 Uhr mit 80 bis 100 Kilometern pro Stunde stadteinwärts gefahren. Dabei habe er mehrfach unbeteiligte Fahrzeuge überholt, indem er durch die Lücken zwischen ihnen fuhr.

Bei einem solchen Manöver kurz vor der Einmündung der Eisenacher Straße kollidierte er mit dem Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes. Dieser wurde dadurch auf einen parkenden BMW geschoben. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, die Beifahrerin im Mercedes wurde leicht verletzt. Der an dem Rennen beteiligte zweite Wagen flüchtete. Bekannt ist nur die Buchstabenkombination auf dem Nummernschild des VW: M-CP.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 22-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, der Mann wird wegen eines illegalen Autorennens und Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.