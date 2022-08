Von Ana Maria Michel und Anita Naujokat

Ein Autofahrer ist bei einem illegalen Rennen in Untersendling gegen eine Hauswand gekracht. Zeugenaussagen zufolge ließ der bislang unbekannte Fahrer in der Nacht auf Freitag den Wagen an der Hauswand stehen und flüchtete vermutlich zu Fuß, teilte die Polizei mit.

Eine Streife hatte die beiden Fahrzeuge zuvor in der Passauerstraße verfolgt, nachdem die Fahrer den Beamten wegen ihres auffälligen Fahrverhaltens aufgefallen waren. Als der später verunglückte Fahrer die Polizei bemerkte, flüchtete er mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Er überfuhr eine rote Ampel und durchbrach die Hecke zu einem Wohnanwesen. Der Wagen kollidierte schließlich mit einer Hauswand. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf rund 50 000 Euro, den am Haus, an dem ein Kellerfenster kaputt ging und die Fassade eingedrückt wurde, auf etwa 30 000 Euro.

Im Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber. Das Auto des Gegners fand die Polizei wenig später in einer Tiefgarage an der Passauerstraße und stellte es sicher. Die Fahrer waren nach dem Vorfall flüchtig und seien noch nicht identifiziert, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ob sie verletzt wurden, lasse sich demzufolge nicht sagen. Laut einem Anwohner soll sich der Fahrer auf der Flucht die linke Seite gehalten haben. Der Wagen ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht zugelassen und versichert. Auch die Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen laufen.