Praktisch, so ein Wirtshaus. Hier hat man es schön beieinander: das Volk in seiner gärenden Dynamik. Und ruckzuck wird daraus ein Volksstück. Hat bei Nestroy funktioniert, später bei Ödön von Horváth, noch später bei Werner Schwab. Wirtshaus – ein Topos, unverwüstlich und rundum fertig erzählt. Und dann liest man das Drama der in Wien geborenen Anna Gmeyner, uraufgeführt 1932 in Zürich mit Therese Giehse als Wirtin.

Anna Gmeyner, die 1933 ins Exil ging, wird schon seit Jahren immer wieder wiederentdeckt, so recht aber will sich die Wiederentdeckte nicht im Bewusstsein festsetzen. An diesem Stück zumindest kann es nicht liegen, denn „Das Automatenbüfett“ ist schon in seiner Grundkonstellation so verblüffend anders und wunderbar modern, dass man es kaum entstauben muss, um zu verstehen, was Gmeyner uns heute noch zu sagen hat.

Deutschsprachige Theater beginnen, das Potenzial des Textes zu erkennen: 2020 hat Barbara Frey das Stück im Akademietheater der Burg in Wien inszeniert, im Herbst vergangenen Jahres hatte es im Schauspielhaus in Salzburg Premiere. Im März soll es im Deutschen Theater in Berlin auf die Bühne kommen. Und im Marstall des Münchner Residenztheaters ist es jetzt zum ersten Mal auch in München zu sehen.

Auch Elsa-Sophie Jach, Hausregisseurin des Residenztheaters, die zuletzt „Romeo und Julia“ inszenierte, davor aber schon mit Marieluise Fleißers „Eine Zierde für den Verein“ ihrem Interesse für Dramatikerinnen der Weimarer Zeit nachging, kann sich für das „Automatenbüfett“, diesen eigenartigen Ort begeistern: Einen Transitort, nennt sie ihn, „wo verschiedene Personen aufeinandertreffen und für einen Moment eine Art von Heimat suchen“. Das Automatenbüfett ist etwas wie ein Schnellrestaurant, und das gibt es schon länger, als man denken mag. 1896 eröffnete Ludwig Stollwerk weltweit das Erste seiner Art. In Berlin, natürlich, an der Leipziger Straße.

Ein Schnellrestaurant ist kein Wirtshaus, sondern etwas viel Unverbindlicheres, Vages: der perfekte Ort, um den modernen Menschen zu suchen. Die einzige Regel, die hier gilt, formuliert Frau Adam, die Wirtin: „Es geht ja allerhand lichtscheues Gesindel hier aus und ein. Und ein Automat, der unterscheidet nicht den Menschen von einem Individuum. Jeder, der was reinschmeißt, kriegt was heraus.“ Wer Münzen hat, der zapft sich sein Bier, und Brötchen, Wurst und Käse kommen auf Knopfdruck aus dem Automaten. Eine „Begeisterung für alles Fortschrittliche“ erkennt Jach da. Gleichzeitig braucht es Menschen, die das System immer wieder bestücken. Und es gibt Menschen, die sind Fehler im System. Wie der unerkannte Gast, der die Bleiknöpfe von den Gardinen knibbelt und sich mit dem Münzersatz Waren erschleicht.

Regisseurin Elsa-Sophie Jach erkennt in den Figuren von Anna Gmeyners „Automatenbüfett“ präfaschistische Verhaltensweisen. (Foto: Joel Heyd)

Der anonymisierte Warentausch, in dessen Schatten der Drang wächst, das System zu unterlaufen, im Internet findet er sich heute in Perfektion. Mit jeder Rabattschlacht und jedem Klick wird das Verhältnis von Ware und Lohn und Wert schwammiger.

Blickt man auf Anna Gmeyners Biografie, sieht man eine moderne Frau aus einer liberalen jüdischen Familie, die sich nicht ins Regionale duckt, sondern sich eine paneuropäische Existenz aufbaut. 1902 geboren, studierte sie in Wien, geht mit ihrem Mann zeitweise nach England und arbeitete in Berlin als Dramaturgin auch bei Erwin Piscator. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten zwingt sie zur Emigration. Da ist sie gerade in Paris und arbeitet als Drehbuchschreiberin für den Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst.

1926 hatte Marieluise Fleißer ihr „Fegefeuer in Ingolstadt“ veröffentlicht, 1931 Ödön von Horváth seine „Italienische Nacht“ und die „Geschichten aus dem Wienerwald“. 1932, im selben Jahr wie Gmeyners Dramen-Erstling „Automatenbüfett“, erschien sein „Kasimir und Karoline“. Man spürte in diesen Dramen, aus heutiger Sicht, dass sich etwas Finsteres ballt.

Im Drama kippt das System

In Gmeyners satirischer Komödie aber muss man ein Sensorium für das Abgründige entwickeln. Die Handlung ist fix umrissen: Herr Adam rettet Eva, die sich aus Liebeskummer gerade umbringen will. Er nimmt sie mit ins Automatenbüfett seiner Frau, die ihr eine Anstellung gibt. Die männlichen Gäste sind erst einmal animiert von der jungen Frau. Der Umsatz brummt. Dann beginnt sich etwas zu verändern, und das System kippt.

Einen eigenartigen Fischerverein gibt es, einen Männerbund. Jach erkennt hier „präfaschistische Verhaltensweisen“ und an einer winzigen Textstelle sieht sie den Funken des Antisemitismus. Wenn Herr Adam fälschlich „Herr Abraham“ genannt wird. In den Gästen des Automatenbüfetts spürt Jach „Engstirnigkeit, Opportunismus, Angst auch, sich auf Neues einzulassen. Angst, dass man seinen eigenen Platz verliert“. Und aus dieser Angst, da wächst Gewalt. Man kann davon ausgehen, dass Anna Gmeyner über Piscator nahe an Bertolt Brecht war. Zieht man den Schleier der Komödie von ihrem Automatenbüfett, blickt man auf erstaunlich dezidierte Kritik am kapitalistischen System.

Die Menschen in diesem effizienten Restaurant sind ungemein praktisch veranlagt. Moral ist keine Kategorie mehr. Was zählt, ist der eigene Vorteil. Zur Gewalt ist es da nicht mehr weit: „Erstmal kommt die in die Sprache“, sagt Jach. Und dann überträgt sie sich auf die Körper.

Gmeyners Leben führt sie nach England, wo sie noch einmal heiratet. Als Anna Morduch schreibt sie über mystische und religiöse Themen, ein Bruch mit der Karriere, die sie als Anna Gmeyner begann. Und möglicherweise auch ein Grund dafür, dass sie so aus dem Blick der Literaturgeschichte und des Theaters geriet. Im Rahmen der Produktion sind Jach und ihr Team auf bisher unveröffentlichte Gedichte von Gmeyner gestoßen, eines dürfen sie für die Inszenierung auch verwenden. Was Gmeyners Werk betrifft, gibt es noch vieles zu entdecken. Dringende Lektüreempfehlung von Elsa-Sophie Jach am Ende des Gesprächs: „Manja. Ein Roman um fünf Kinder“. Fünf Kinder, gezeugt in einer Nacht. Fünf Kinder in unterschiedlichen Familien, über die sich eine ganze Welt erzählt – die zerbricht, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen.

Automatenbüfett, Premiere am Freitag, 13. Februar, 20 Uhr, Marstall