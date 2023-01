Ein Dieb hat so viele gestohlene Gegenstände in seinem Haus gehortet, dass es einzustürzen drohte. Der 58-Jährige flog auf, weil er unter anderem eine Firma in Milbertshofen beklaute, bei der er angestellt war - er hatte einen Rucksack voller Werbeartikel mitgehen lassen. Daraufhin durchsuchte die Polizei sein Haus in Augsburg und fand dabei so große Mengen an Diebesgut, dass es wegen des Gewichts zu "erheblichen statischen Mängeln" gekommen sei.