22. Oktober 2018, 18:48 Uhr Automaten-Sprenger Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Gegen einen der Geldautomaten-Sprenger, die am vergangenen Mittwoch bei einem Tatversuch in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) festgenommen wurden, ermittelt die Polizei nun auch wegen versuchten Mordes. Der Mann hatte versucht, mit einem Auto eine Polizeiblockade zu durchbrechen, und war dabei auf drei Polizisten zugefahren. Ein weiterer Beamter wurde dabei zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und verletzt. Dieses Zufahren wird nun, wie die Polizei mitteilt, von der Staatsanwaltschaft München I als versuchter Mord sowie als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr gewertet. Die Ermittlungen hat die Mordkommission übernommen. Der Fahrer des 450 Ps-starken Audi war schließlich durch Schüsse gestoppt worden, einer davon traf ihn in der Schulter.