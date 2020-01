Samstags sind die Kaufingerstraße und die Neuhauser Straße voll. Brechend voll. Man kann das alles auch spielerisch sehen: Schafft man es wohl, von der einen Straßenseite zur gegenüberliegenden zu gelangen, ohne dass man einen Passanten zum Stoppen bringt? Vermutlich nicht, denn die Fußgängerzone vom Stachus bis zum Marienplatz gilt als die meistfrequentierte Einkaufsstraße Deutschlands. Die meisten Besucher werden wohl mit U- oder S-Bahn anreisen, einige mit dem Rad. Andere fahren mit dem Auto bis ins Stadtzentrum. Noch.

Vergangenen Juni hat der Stadtrat beschlossen, dass es in Münchens Zentrum künftig weniger Autos geben soll. Bis auf zwei Ausnahmen, ein Verbot für den privaten Autoverkehr in der Dienerstraße sowie weniger Parkplätze am Rindermarkt, gab es damals allerdings noch keine konkreten Maßnahmen. Das soll sich bald ändern. Heute hat sich der Planungsausschuss externe Meinungen zum Thema eingeholt. Die Experten kamen aus verschiedenen Städten und vertraten unterschiedliche Positionen.

So waren etwa der verkehrspolitische Leiter der Wiener Wirtschaftskammer und der Freisinger Oberbürgermeister zu Gast (beide Städte haben größere verkehrsberuhigte Zonen), außerdem Wissenschaftler und Architekten. Mein Kollege Andreas Schubert war vor Ort und hat die verschiedenen Ideen und Ansätze gesammelt. Nicht alle sind umsetzbar: Die Wiener Begegnungszonen zum Beispiel, in denen Autos zwar noch fahren dürfen, Fußgänger aber Vorrang haben, gibt die deutsche Straßenverkehrsordnung nicht her. Worüber man sich im Planungsausschuss jedoch einig ist: Dass die Situation nicht so bleiben kann, wie sie ist.

Söder verspricht Anwohnern Tempolimit auf der A94 Gelten soll es ab 1. Februar. Wie schnell Autos und Lastwagen dann fahren dürfen, ließ der Ministerpräsident offen. Langfristig sollen der Fahrbahnbelag überprüft und Lärmschutzbauten installiert werden.

Hagelsturm an Pfingsten ist bundesweit teuerstes Unwetter des vergangenen Jahres Er dauerte nur eine halbe Stunde - dennoch verursachte der Hagelsturm im Juni 2019 einen Schaden von fast einer Milliarde Euro. Schwere Hagelgewitter könnten künftig zunehmen, warnt ein Experte.

Katrin Habenschaden wirbt für ein "knallgrünes München" Die OB-Kandidatin der Münchner Grünen bringt ihre Partei in Wahlkampf-Stimmung und verspricht den "größten grünen Häuserwahlkampf, den München je gesehen hat".

"Ein Affront gegen die Stadt" Der Stadtrat Marian Offman ist als Redner von der Friedenskonferenz ausgeladen worden - wohl auch wegen seiner Kritik der BDS-Kampagne. Oberbürgermeister Dieter Reiter verurteilt die Entscheidung des Organisators.

