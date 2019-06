10. Juni 2019, 18:51 Uhr Autofreie Altstadt in München Eine Vision, die an einer mutlosen Verwaltung scheitert

SZ-Leser kritisieren, dass den verstopften Straßen kein wirklicher Wille zu einer autoarmen Innenstadt entgegengesetzt wird

"Zu wenig und zu langsam" vom 21. Mai über die Idee einer autofreien Münchner Altstadt:

Tempo? Ideen? - Fehlanzeige

Warum schafft es eine Verwaltung selbst zur Überraschung ihres obersten Dienstherrn, Oberbürgermeister (OB) Dieter Reiter, denn in so vielen Jahren der Veränderung der Altstadt ganz und gar nicht, ein sinnfälliges Konzept für eine autoarme (wenn auch richtigerweise nicht gänzlich vom Auto befreite) Innenstadt zu schaffen? Investoren verändern derweil munter das Gesicht Münchens nach ihrem eigenen Geschmack (Georg-Kronawitter-Platz; Alte Akademie). Die Stadtverwaltung, so gewinnt man aufgrund des Artikels den Eindruck, hinkt nur hilflos hinterher.

Ihr gelingt es nicht, über die kommerzialisierten Fußgängerzonen vor den Ladenketten ein überzeugendes aufenthaltsfreundliches Angebot für die Münchnerinnen und Münchner zu schaffen, in denen sich auch ohne Einkaufen, Sitzen auf Freischankflächen der Aufenthalt in der eigenen Stadtmitte wirklich lohnt. Sollte die Verwaltung - hier wohl die Stadtplanung - nicht tatsächlich für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger da sein?

Geht es wirklich nur um Geschäfte großer Firmen, Grundeigner oder Investoren, die vielleicht die anfahrenden SUVs aus dem Umland brauchen, um Umsatz zu machen? So wandelt sich ohne neue planerische Impulse für den öffentlichen Raum die Stadt immer mehr zu einer immer austauschbareren, kommerzialisierten Allerweltsstadt. Weitere Untersuchungen zur Verkehrsberuhigung? Ja wieso denn, das Thema ist doch nicht gerade neu. In anderen Städten ist es längst gelaufen.

Was passierte denn wirklich planerisch in den sogenannten Amtsstuben, wenn selbst der OB mehr Tempo und mehr Ideen anmahnt? Liegt die wahre Misere der Münchner Stadtplanung vielleicht in der in Ihrem Artikel zitierten Bedenkenträgerei und einer verbreiteten Mutlosigkeit, wo man doch von einer Stadtbaurätin mutige Impulse für die Zukunft erwarten dürfte? Liegt die Planungshoheit für die eigene Altstadt nicht bei den Münchnern und deren Wünschen - und nicht in der Verwaltung, die gute Ideen endlich mit Mut ausführen sollte? Frank Becker-Nickels, München

Wolkenkuckucksheim

Ich freue mich über Dominik Hutters ausführlichen Bericht über die Pläne und Perspektiven für eine menschlichere Altstadt.

Sie erscheinen mir allerdings wie Wolkenkuckuckswelten in Anbetracht der Bahn-Baustelle Marienhof: Hier sollen mit behördlicher Genehmigung gemäß einer mir vorliegenden Berechnung eines Bauexperten 650 000 Tonnen Erdreich mit Schwerlast-Lkw abtransportiert werden. Mit 40 Tonnern (20 Tonnen Tragfähigkeit) erfordert das etwa 70 000 Fahrten durch die Sparkassenstraße, Maximilianstraße, durch weitere Geschäfts- und Wohnviertel kilometerweit zum Verladebahnhof: Da werden etliche Gedenkstätten für überfahrene Bürger notwendig werden - die Pläne für weniger Feinstaub, Reduzierung von NOx und CO₂: Makulatur! Prof. Karl-Dieter Bodack, Gröbenzell

Stadt vergisst die Radfahrer

Dass die Stadt München sich nicht um die Radfahrer kümmert, weiß man spätestens, seit sie nicht mehr Radlhauptstadt sein will. Dabei ist es leider egal, wer die Mehrheit im Stadtrat hat. Beispiel: die neue Garmischer Straße; dort wurden in der offiziellen Planung erst überhaupt keine Radwege vorgesehen. Erst nach meinem Antrag in der Bürgerversammlung und meinem Brief an OB Ude wurde nachträglich ein "Notradweg" - offiziell: eine Radverkehrsanlage - installiert. Ein Radweg, auf dem der Bus hält. Natürlich hat der Bus einen kürzeren Bremsweg als ein Radfahrer. Dafür gibt es eine Mittelpromenade, deren Sinn sich bisher nicht erschließt. Rainer Killi, München