2. September 2018, 18:54 Uhr Autobahn gesperrt Sportwagen überschlägt sich mehrfach

Bei einem Unfall auf der A 94 an der Anschlussstelle Feldkirchen-West hat am Sonntag gegen 11 Uhr ein Sportwagen Totalschaden erlitten. Wie schwer die Verletzungen des Fahrers und seiner Beifahrerin waren, konnte die Autobahnpolizei am Sonntag noch nicht sagen. Laut Berichten von der Unfallstelle hatte ein Fahrzeug das Auto hinten rechts touchiert, wodurch der Sportwagen außer Kontrolle geriet, gegen die Mittelleitplanke prallte und sich mehrfach überschlug. Fotos zeigen, dass sogar das Dach des Fahrzeugs aufgerissen war. Die Ausfahrt Feldkirchen-West war wegen des Unfalls und der darauffolgenden Aufräumarbeiten der Einsatzkräfte längere Zeit gesperrt.