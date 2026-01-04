Nach einem gescheiterten Autodiebstahl in München - Milbertshofen soll ein 19-Jähriger versucht haben, den Wagen anzuzünden. Die Ermittler gingen davon aus, dass er das Auto habe in Brand stecken wollen, um Spuren des versuchten Diebstahls zu vernichten, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Ein Passant hatte den 19-Jährigen am Samstagmorgen an dem in einer Tiefgarage geparkten Auto bemerkt. Der 19-Jährige habe dem Passanten zunächst erzählt, dass er einen unbekannten Mann bei der Tat beobachtet habe. Als die Polizei jedoch hinzukam, stellte sich laut der Sprecherin heraus, dass der 19-Jährige selbst das Auto aufgebrochen hatte. Nachdem es ihm nicht gelungen war, das Auto zu stehlen, soll er die Betriebserlaubnis sowie einen Putzlappen im Wagen angezündet haben.

Die Beamten nahmen den wohnsitzlosen Mann fest. Gegen ihn werde wegen versuchten Diebstahls und versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Ein Richter sollte über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden.