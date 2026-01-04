Zum Hauptinhalt springen

MilbertshofenMann legt Feuer, um Autoaufbruch zu vertuschen

Die Tat geschah in einer Tiefgarage (Symbolfoto).
Die Tat geschah in einer Tiefgarage (Symbolfoto). (Foto: Florian Peljak)

Ein Passant bemerkt den mutmaßlichen Brandstifter in einer Tiefgarage. Dessen Hinweis auf einen anderen Täter, den er beobachtet haben will, verfängt bei den Beamten nicht.

Nach einem gescheiterten Autodiebstahl in München-Milbertshofen soll ein 19-Jähriger versucht haben, den Wagen anzuzünden. Die Ermittler gingen davon aus, dass er das Auto habe in Brand stecken wollen, um Spuren des versuchten Diebstahls zu vernichten, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Ein Passant hatte den 19-Jährigen am Samstagmorgen an dem in einer Tiefgarage geparkten Auto bemerkt. Der 19-Jährige habe dem Passanten zunächst erzählt, dass er einen unbekannten Mann bei der Tat beobachtet habe. Als die Polizei jedoch hinzukam, stellte sich laut der Sprecherin heraus, dass der 19-Jährige selbst das Auto aufgebrochen hatte. Nachdem es ihm nicht gelungen war, das Auto zu stehlen, soll er die Betriebserlaubnis sowie einen Putzlappen im Wagen angezündet haben.

Die Beamten nahmen den wohnsitzlosen Mann fest. Gegen ihn werde wegen versuchten Diebstahls und versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Ein Richter sollte über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden.

© SZ/dpa - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Exorbitante Mieten
:Wie man sich aus dem teuren Wohnungsmarkt ausklinkt

Die Kooperative Großstadt hat schon zwei Wohnhäuser gebaut, zwei weitere sind geplant – um das Münchner Mietenkorsett zu sprengen, aber nicht nur deshalb. Und bald will die Genossenschaft ganz neue Wege gehen.

SZ PlusVon Anna Hoben

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite