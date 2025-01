Schwere Verletzungen hat eine 32-Jährige am Montagmittag erlitten, als sie auf einer Parkbank sitzend unter ein Auto geriet. Dessen Fahrerin hatte die Böschung und den Zaun eines Aldi-Parkplatzes im Münchner Stadtteil Allach durchbrochen und die Parkbank gerammt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Georg-Reismüller-Straße am Allacher Bahnhof. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die 74-Jährige laut Polizei mit ihrem Pkw vorwärts eine niedrige bepflanzte Böschung hinauf und durchbrach einen dort befindlichen Metallzaun. Anschließend krachte das Auto in die Parkbank, die hinter dem Zaun stand.

Dort saßen eine 32-Jährige sowie ein 40-Jähriger, beide aus München. Dabei geriet die 32-Jährige unter das Auto. Sie erlitt eine Beckenfraktur und Quetschungen innerer Organe. Bis zum Eintreffen der Polizeistreifen konnten unbeteiligte Zeugen die 32-Jährige unter dem Fahrzeug befreien. Alle Beteiligten wurden durch hinzugerufene Rettungsdienste in Krankenhäuser gebracht.