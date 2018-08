7. August 2018, 18:51 Uhr Auszeichnung Visionär im Kampf gegen Diabetes

Matthias Tschöp ist neuer Helmholtz-Geschäftsführer

Der Mediziner Matthias Tschöp, 51, ist neuer wissenschaftlicher Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung des Helmholtz-Zentrums München. Er ist ein international führender Diabetes-Spezialist mit zahlreichen hochkarätigen Auszeichnungen. Zuletzt wurde er in die Bayerische Akademie der Wissenschaften berufen.

Der geborene Münchner ist seit 2011 am Helmholtz-Zentrum, ein nationales Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt mit Sitz in Neuherberg im Münchner Norden. Er hatte dort zunächst die Leitung des Instituts für Diabetes und Adipositas übernommen. Zeitgleich wurde er als erster Mediziner mit einer Humboldt-Professur an den Lehrstuhl für Stoffwechselerkrankungen der Technischen Universität München berufen. Zuvor hatte er mehr als zwölf Jahre in den USA gearbeitet. Tschöp hat die Vernetzung des Helmholtz-Diabetes-Centers mit den beiden Münchner Universitäten und Außenstellen in Tübingen, Dresden und Leipzig vorangetrieben und jetzt die Leitung von Günther Wess übernommen, der das Zentrum 13 Jahre lang geleitet hatte. Heute sind dort 500 Mitarbeiter im Kampf gegen die Stoffwechselkrankheit vereint. Er sei sicher, sagte der Präsident der Helmholtz-Gesellschaft Otmar Wiestler, dass Matthias Tschöp das Zentrum "visionär" weiterentwickeln werde. Als Mediziner, Wissenschaftler und Manager erhoffe man sich neue Impulse von ihm, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU).