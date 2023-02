Musik sei "die Seele Bayern", sagt Kunstminister Markus Blume. Deswegen vergibt sein Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst jedes Jahr den Staatspreis für Musik an fünf "Kulturbotschafter", die die "Vielfalt der bayerischen Musik (...) in die ganze Welt tragen". In der Kategorie "Professionelles Musizieren" werden das Münchener Kammerorchester ausgezeichnet sowie das Würzburger Ensemble Der blaue Eumel, das mit einer Lastwagenbühne Jazz, Klassik und Theater in ländliche Regionen bringt. Die zwei jeweils mit 3000 Euro dotierten Preise für Laien gehen an den musikalischen Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, Markus Zwink, und den via-nova-chor München, der der zeitgenössischen Chormusik seit 1972 den Weg ebnete. Der Gründer des Münchner Jazz-Labels ECM, Wolfgang Eichner, wird mit dem Sonderpreis geehrt.