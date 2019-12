Eine Münchnerin wurde am Dienstag in Berlin vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (IHK) als eine der bundesweit besten Auszubildenden ausgezeichnet. Die 21-jährige Christina Hain ist Absolventin der städtischen Berufsschule für Medienberufe an der Riesstraße in Moosach. Sie hat eine kostenfreie, auf zweieinhalb Jahre verkürzte Ausbildung zur Buchhändlerin durchlaufen. Insgesamt hat die IHK 206 Bundesbeste in 198 Ausbildungsberufen geehrt.