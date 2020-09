Der "Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten", vergeben im Rahmen des Bayerischen Buchpreises, geht in diesem Jahr an Harald Lesch. "Er ist ein herausragender Wissensvermittler, der in seinen Büchern hochkomplexe Phänomene und komplizierte Zusammenhänge der Wissenschaft für jedermann verständlich macht", lobt Markus Söder den Astrophysiker, Autor und Moderator, der zuletzt mit "Wenn nicht jetzt, wann dann?" ein Plädoyer für die Rettung der Welt veröffentlichte. Am 19. November soll der Preis von Söder in der Allerheiligen-Hofkirche überreicht werden.