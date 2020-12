Die Münchner Schäffler und der Theaterregisseur Jochen Schölch vom Metropoltheater erhalten den Oberbayerischen Kulturpreis. Der Bezirk Oberbayern will damit die "große Bandbreite des Kulturlebens in unserer Region" zeigen, so Bezirkstagspräsident Josef Mederer. "Menschen zum Nachdenken und ins Gespräch zu bringen", wie Schölch, oder "ihnen Mut zu machen", wie die Schäffler mit Tanz und Musik, sei "wichtiger denn je". Der mit je 5000 Euro dotierte Preis wird im Sommer 2021 in Kloster Seeon verliehen.