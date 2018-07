31. Juli 2018, 18:55 Uhr Auszeichnung Ein Leben lang lernen

Lehrerin Waltraud Lučić bekommt das Bundesverdienstkreuz

Von Gregor Schiegl, Dachau

Wenn Waltraud Lučić, 61, über ihre Arbeit redet, ist sie kaum zu stoppen: "Wir müssen es schaffen, dass die Kinder wieder mit Freude in die Schule gehen." Die Vorsitzende des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands (MLLV) brennt für ihr Ziel eines gerechten und nachhaltigen Bildungssystems. Lernen ist in der heutigen Wissensgesellschaft eine lebenslange Aufgabe. Mit zahlreichen Initiativen - nicht nur in München, sondern in ganz Bayern und sogar in Südamerika - zeigt Lučić schon seit Jahrzehnten beispielhaft, wie diese Forderungen praktisch umzusetzen sind. Für ihr Engagement erhält die gebürtige Oberpfälzerin, die seit einigen Jahren in Dachau lebt, an diesem Mittwoch das Bundesverdienstkreuz. Überreicht wird es ihr von ihrem obersten Dienstherren, Bayerns Kultusminister Bernd Sibler.

Als Waltraud Lučić 1984 Lehrerin wurde, hatte sie mit Bildungspolitik noch nicht viel am Hut. Das ergab sich alles erst aus der Praxis. Für die türkischen Mädchen einer zweisprachigen Mittelschulklasse gründete sie eine eigene Gruppe, nachdem sie festgestellt hatte, was den Schülerinnen alles verboten war. Die Gruppe schuf einen kreativen Freiraum, in dem sie sich endlich entfalten konnten, inklusive Modenschau. Für Jungen startete sie ein Leseprojekt, in denen spannende Bücher extra für Jungs auf dem Programm standen. "Für mich sind alle Kinder wertvoll", sagt Lučić. "Jeder hat etwas Besonderes. Wir dürfen niemanden verlieren, das können wir uns auch gar nicht mehr leisten", sagt sie - Stichwort Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Aber die Lehrerin blickt auch weit über den bayerischen Tellerrand hinaus. In Ayacucho brachte sie den Aufbau des Kinderhauses Casadeni mit voran und schuf so ein Zuhause für etwa 180 notleidende Kinder. Statt zu lernen, gingen die Kinder auf den Friedhof, putzten Grabsteine, um sich etwas Geld zu verdienen. "Das geht gar nicht", sagt Lučić. "Mir ist wichtig, dass jedes Kind Bildung bekommt." Und egal, wie schwierig die Herausforderungen sich gestalten, es scheint die Energie und Leidenschaft der Pädagogin nur noch mehr anzufachen - und ihren Kampfgeist. Wenn den Schulen immer mehr gesellschaftliche Aufgaben aufgebürdet werden , brauchen sie auch mehr Personal und Ressourcen. Und dafür setzt sich die Verbandsvertreterin immer wieder vehement und mit Streitlust ein.

Manche Entwicklungen verfolgt sie auch kritisch, etwa die bisweilen einseitige Fokussierung auf digitale Medien im Klassenzimmer. "Ich sehe die Gefahr, dass wir uns da etwas verrennen." Wenn Maschinen immer intelligenter werden, sei es umso wichtiger, menschliche Eigenschaften wie Kreativität, Empathie und Zusammenhalt zu fördern.