Auch wenn das vergangene Jahr für die meisten Kabarettisten wenig geeignet war, sich zu empfehlen, hat die Jury des vom Bayerischen Rundfunk initiierten und zum 23. Mal vergebenen Bayerischen Kabarettpreises wieder würdige Preisträger gefunden. Der Hauptpreis geht an Django Asül für seine mehr als 20-jährige Bereicherung der bayerischen Kabarett-Landschaft als "humoristischer Seismograph für die politischen Erschütterungen", wie es in der Begründung heißt. Den Senkrechtstarter-Preis bekommt mit Eva Karl Faltermeier diejenige, die mit ihrem Debütprogramm "Es geht dahi" tatsächlich das auffälligste neue Gesicht war. Ähnliches gilt für das Duo Suchtpotenzial von Ariane Müller und Julia Gámez Martín, die sich über den Musikpreis freuen dürfen. Mit dem Ehrenpreis wird der Rheinländer Wilfried Schmickler ausgezeichnet, der durch die seit 30 Jahren von ihm moderierten WDR-"Mitternachtsspitzen" auch in Bayern als "messerscharfer Mahner" eine Institution ist. Die von Luise Kinseher moderierte Preisverleihung findet am 8. November wie gewohnt und hoffentlich vor Publikum im Lustspielhaus statt, die BR-Ausstrahlung folgt voraussichtlich am 11. November.