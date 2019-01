20. Januar 2019, 16:25 Uhr Auswanderung "Mein Zuhause ist nicht mehr in Deutschland"

Yvonne Hofschneider gab ihre Karriere in München auf, um in Skandinavien mit Huskys zu arbeiten. Die 34-jährige Juristin sagt: "Was bringt einem Sicherheit in einem Leben, das man gar nicht leben will?"

Interview von Nadine Regel

Yvonne Hofschneider hatte in München einen gut bezahlten Job, perfekte Karriereaussichten, Sicherheit. Dennoch entschied sich die 34-Jährige für ein anderes Leben. Seit 2014 lebt sie in Skandinavien und arbeitet mit Schlittenhunden als Trainerin und Guide. Ein Leben ohne Hunde konnte sie sich seit ihrer Kindheit nicht mehr vorstellen. Aber wie ist es, gleich mit 100 Huskys zu arbeiten?

SZ: Kann der Winter in Deutschland mit den Verhältnissen in Schwedisch Lappland mithalten?

Yvonne Hofschneider: Die Situation in Bayern habe ich mitbekommen. ...