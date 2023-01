Austrofred und Kurt Razelli treten gemeinsam in der Milla auf.

Das ultimative Mashup der Meister-Mashupper, so könnte man das erste gemeinsame Programm vom Austro Fred mit Kurt Razelli nennen, und die Milla, wo die beiden nun ihre München-Premiere feiern, tut das auch. Ist doch der eine, der sich konsequent hinter einer Schwarzenegger- Gummimaske verbergende Razelli nämlich, für seine Mashups aus Politiker-Gewäsch und Hip-Hop-Beats berühmt ("General-Stronach-Song"). Der andere, Austrofred (der eigentlich Franz Adrian Wenzl heißt und seit den Anfängen 2005 als "einziger österreichischer Rockstar von internationalem Format" firmiert), für seine Mashups aus Queen-Hits und Austropop berüchtigt. "Life is laff" heißt ihr Programm, wobei laff auf Wienerisch für lau oder öd steht. Ein typischer Schmäh, denn lau ist nichts in ihrem Programm, vielmehr werden sich die beiden gegenseitig zu neuen Gipfeln des Austro-Trash anstacheln.

Austrofred & Kurt Razelli, Do., 12. Jan., 20 Uhr, Milla, Holzstr. 28, Tel. 18 92 31 01