500 Jahre ist es her, dass der Künstler Raffael in Rom mit 37 Jahren seinem Fieber erlag. Jetzt ist die Welt im Fieber, aber damals wie heute gilt: Die Kunst des Renaissance-Malers bleibt. Die Alte Pinakothek - deren Grundstein 1826 an Raffaels Geburtstag gelegt wurde - zeigt sein Werk in einer Sammlungspräsentation. Im Fokus: ein frühes Hauptwerk des Meisters, die sogenannte Heilige Familie Canigiani. Raffael gilt als einer der größten Künstler seiner Zeit. Grund genug, sich seine Werk anzusehen. Auch für das beruhigende Gefühl, dass Schönheit Krisen überdauert.

Raffael 1520-2020, bis 8. November, Alte Pinakothek, Barer Straße 27, Infos unter www.pinakothek.de