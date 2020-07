Es gibt Menschen, bei denen hat sich durch Corona gar nicht viel verändert. Bei anderen hat das Virus so gut wie alles auf den Kopf gestellt. An der Münchner Kunstakademie ist das Leben seit dem Lockdown auf jeden Fall ein anderes. Der Unterricht kann auf die gewohnte Weise nicht mehr stattfinden, der Zugang wird durch eine Security Firma kontrolliert. Und weil Besucher im Grunde gar nicht mehr ins Haus dürfen, findet nun die diesjährige Jahresausstellung als "Pandemic Edition" zu großen Teilen online statt. Unter www.jahresausstellung2020.de ist sie von diesem Samstag an bis 2. August zu finden. Auch die Eröffnung findet am Samstag um 11 Uhr im Internet statt. Völlig ins Digitale driftet die Jahresschau aber dann doch nicht ab. So finden auch noch analoge Formate und Aktionen wie etwa Projektionen auf die Fassade statt (). Es gibt Pop-Art-Formate in der Stadt, wie etwa in den Klubs Blitz, Harry Klein und Rote Sonne, was aber beinahe an der Engstirnigkeit der Politik gescheitert wäre (SZ vom 22. Juli). Auch im alten Heizkraftwerk in Aubing oder an der Isar sind Kunstaktionen geplant.

Jahresausstellung der Münchner Kunstakademie, Pandemic Edition, Informationen unter www.jahresausstellung2020.de