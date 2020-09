Das Festival für Illustrationskunst "Lustr" gastiert nach Stopps in Brüssel, Jerusalem und Moskau im Tschechischen Zentrum in München. Zu sehen sind Werke junger tschechischer und slowakischer Illustratoren wie "Coffeemamas" . Die Palette reicht von der klassischen Plakatkunst bis hin zu materialübergreifenden Installationen. Als erstes Festival für Illustration 2014 in der Tschechien gegründet, gilt es heute als wichtige Plattform.

Lustr On Tour, Donnerstag, 1. Oktober, bis 20. November, Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstr. 7, Eintritt frei