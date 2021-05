Von Evelyn Vogel

Muss man einen Verein für christliche Kunst dafür loben, dass er unter dem Titel "Paradise lost #gender shift" einen Blick auf das veränderte Verständnis von Geschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft und in der Kunst wirft? Dass er sich traut, in seinem DG Kunstraum sowie in der Galerie der Künstler des BBK Bilder und Videos von nackten Menschen zu zeigen, die in verschiedenen Geschlechtsidentitäten leben? Ja, muss man, oder zumindest sollte man es. Aber: Man muss auch fragen, warum ein solches Ausstellungsprojekt zu den Themen Gender, Sexualität und Identität im Jahr 2021 noch immer nicht ganz selbstverständlich ist.

Eine Antwort könnte sein: Weil es noch immer Menschen gibt, die andere Menschen nur auf Grund ihres Geschlechts, ihrer Genderidentität oder ihrer sexuellen Orientierung ausgrenzen, benachteiligen, beleidigen, verfolgen, verletzen, ja sogar töten. Und das sowohl seit Jahrhunderten in den Grenzen der traditionellen binären Geschlechteridentität und Heteronormativität als auch in der jüngeren Vergangenheit einer vielfältigen und oft verwirrend differenzierten Trans*-Welt.

Um den Blick auf die Kunst zu fokussieren, soll hier jedoch keine Debatte um eine gendergerechte Sprache geführt werden. Auch wird der Text fortan nicht gendern, weder durch Sternchen noch Unterstrich noch Doppelpunkt, auch nicht durch Binnen-I oder substantivierte Partizipien. Wer sich eingehender und über den künstlerischen Aspekt hinaus mit der Gender-Thematik auseinandersetzen will, findet in der Platform eine Bibliothek, die Einblicke in Teilbereiche des Gender-Diskurses gibt. Außerdem bietet das Ausstellungsprojekt ein umfangreiches Online-Programm mit Vorträgen und Workshops sowie (voraussichtlich analogen) Performances an. Das Projekt in der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst (DG) war vor Corona geplant als zeitgenössische Ergänzung der historischen Ausstellung "Verdammte Lust! Kirche. Körper. Kunst" des Diözesanmuseums Freising. Nachdem die Freisinger Ausstellung aber nicht zustande kam, suchte sich die DG neue Kooperationspartner und fand sie in der Platform und im Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler München und Oberbayern.

"Kristijan" von Susanne Wagner. Bild: Susanne Wagner

"Mary" von Jutta Burkhardt. Bild: Jutta Burkhardt

Der DG Kunstraum setzt mit seiner Hängung im Petersburger Stil auf das Abbild des Menschen in Form der Fotografie und zeigt Werke von Jutta Burkhardt, Cihan Cakmak, Rineke Dijkstra, Valie Export, Alicia Framis, Katharina Gaenssler, Harry Hachmeister, Julia Krahn, Benyamin Reich, Aura Rosenberg, Thomas Ruff, Tejal Shah, Pola Sieverding, Jana Sterbak und Sophia Süßmilch von 1972 bis heute. Im BBK stehen Videos zu Formen der Geschlechtsrepräsentation im Mittelpunkt, hier sind vertreten: Yalda Afsah und Ginan Seidl, die Gruppe Haveit mit Alketa und Lola Sylaj sowie Hana und Vesa Qena, außerdem Katharina Gaenssler (die für alle Orte mithilfe eines Vorhangs ein identitätsstiftendes Moment geschaffen hat), Cyrill Lachauer, Sara Mayoral Jimenez, Domino Pyttel, Lilian Robl, Tejal Shah, Sophia Süßmilch mit Valentin Wagner und Susanne Wagner.

Schon die internationale Künstlerliste zeigt, dass es Künstlerinnen und Künstler weltweit ein Anliegen ist, dem Ringen nach Geschlechtsidentität eine Stimme zu verleihen. Herausragend seit Jahren: die indische, feministisch aktive und queer lebende Künstlerin Tejal Shah. In ihrem Werk hat sie auf vielfältige Weise Genderfestlegungen infrage gestellt. Im DG Kunstraum zeigt sie unter anderem Fotos einer transsexuellen Person nach der Geschlechtsumwandlung. Der harte Bildschnitt unterhalb des Kopfes erzwingt die Fokussierung des Betrachters auf den Körper. Der Titel "Waiting" beinhaltet vielschichtige Verweise auf das, was hinter der Person wie vor ihr liegt.

Ganz anders die Herangehensweise der in München lebenden Künstlerin Sophia Süßmilch. Ihre Fotografien, Videos und Performances (auch ihre Malerei, die hier nicht gezeigt wird) verhandeln Schönheitsideale, Körperlichkeit, Geschlechterrollen und gesellschaftliche Normen in einer eindeutigen und herausfordernden Sprache. Sie zeigt ein überbordend bildnerisches Lustprinzip, das anzieht und abstößt zugleich und das Normierungen und Klischees so unabdinglich durch den Fleisch gewordenen Süßmilch-Wolf dreht, dass es mitunter schier nicht auszuhalten ist.

"nudes pl09m" von Thomas Ruff. Bild: Courtesy Galerie Schöttle / VG Bild-Kunst, Bonn 2021

"Waiting I" von Tejal Shah. Bild: Tejal Shah

Überaus interessante Stimmen sind auch Yalda Afsah und Ginan Seidl. Das Künsterinnenduo erzählt von einer Möglichkeit des Geschlechterwandels in der afghanischen Gesellschaft. Zu mexikanischen Einwandererinnen in den USA, die sich als Prostituierte verkaufen, führt der Rosenheimer Künstler Cyrill Lachauer. Der Fotograf Thomas Ruff spielt ebenso mit dem voyeuristischen Blick auf das andere Geschlecht wie Aura Rosenberg und Susanne Wagner. Benyamin Reich klagt auf subtile Weise die Bigotterie orthodoxer Juden im Umgang mit Homosexuellen an. Der Uneindeutigkeit transgeschlechtlicher Menschen widmen sich mehrere Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung - und konfrontieren Betrachter dabei mit zahlreichen Voreingenommenheiten.

Am Ende muss jeder für sich die Frage beantworten, wie nah er oder sie sich diesem verlorenen Paradies fühlt, auf das der Ausstellungstitel anspielt.

Paradise Lost #gender shift,, DG Kunstraum, Finkenstraße 4, bis 18. Juli, www.dg-kunstraum.de; Platform, Kistlerhofstraße 70, bis 26. Juni, www.platform-muenchen.de; Galerie der Künstler (BBK), Maximilianstraße 42, 20. Juni, www.bbk-muc-obb.de/galerie-der-kuenstler