Paula Rusu ist eine junge rumänische Illustratorin, die sich in ihrem Heimatland bereits einen Namen gemacht hat. Ihre fröhliche Illustration zum Thema Toleranz zeigt 25 eng aneinandergeschmiegte Gesichter, die das Plakat ausfüllen. Die Kopfgrößen und ihre gerundeten Formen variieren und erwecken so den Anschein, als hätten sie sich alle ein bisschen angepasst, um gemeinsam auf das Plakat zu passen. Zugleich zeigen aber alle ein Smiley-Gesicht mit nach oben gerichteten Mundwinkeln. Die Botschaft dahinter: gegenseitige Toleranz schafft ein glückliches Beisammensein.

Die argentinische Grafikdesignerin Natalia Volpe versteht ihre Arbeit als Vehikel für soziale Fragen. Im Gegensatz zu ihren in der Regel vielfarbigen und raumfüllenden Entwürfen, ist ihr Toleranz-Plakat auf ein schlichtes Motiv reduziert. Der nicht vollständig und wie in schnellen, ungenauen Strichen über den Rand hinaus gefüllte Kreis ist eine Herausforderung für ordnungsliebende und eine Freude für impulsive Menschen. Die einfache Darstellung soll die Uneindeutigkeit und Unberechenbarkeit menschlicher Begegnungen auf den Punkt bringen.

Illya Pavlov and Maria Norazian treten als Designstudio Grafprom auf. Ihre Spezialität sind Markengestaltungen und Corporate Identities. Grafproms Toleranz-Poster spielt mit Klischees und Erwartungshaltungen. Vor pinkfarbenem Hintergrund ragen zwei schwarze, stark behaarte Beine ins Bild, die in weißen Pumps stecken. Die männlich anmutenden Beine brechen mit dem Schönheitsideal weiblicher Beine, die man in den Pumps erwarten würde. Gleichzeitig bleibt die Ungewissheit, welchem biologischen Geschlecht die Person zuzuordnen ist, der die Beine gehören.

Der Grafikdesigner Leo Lin ist Professor an der National Taiwan Normal University. Zwei Gesichtsprofile begegnen sich in der Plakatmitte wie zum Kuss. Ihre äußeren Silhouetten bilden zusammengenommen und in der Verbindung ihrer Endpunkte einen dritten Kopf, dessen Umrisslinien die beiden Profile in sich vereint. Dieses Vexierbild lässt sich als Bild mit einem, zwei oder drei Köpfen lesen und bringt damit das Thema der Vieldeutigkeit geschickt und visuell überraschend auf den Punkt.

Tarek Atrissi gilt als einer der bedeutendsten Grafikdesigner des arabischen Raums. Seine multilingualen Typografien sind weithin bekannt. Im Zentrum seines Plakates steht ein Zitat, das einen Weg zu Toleranz umschreibt: "Replace fear of the unknown with curiosity". Unterhalb des Satzes ist das Zitat in arabischer Kalligrafie zu sehen, darüber das Bild einer voll verschleierten Frau. In der Gegenüberstellung des Zitats mit dieser Darstellung soll das Plakat auf die Gefahren verweisen, die Unwissenheit mit sich bringt. Doch durch Offenheit für das Andere entsteht Toleranz.

Der kubanisch-amerikanischer Künster und Illustrator Edel Rodriguez wurde berühmt für seine Titelcover, die er in der Trump-Ära für das Time Magazine und den Spiegel entwarf. Seine Umsetzung des Themas Toleranz in Form von zwei Messern, deren kopfförmige Griffe sich küssen, fällt wegen der großen einfarbigen Flächen und der schlichten Gestaltung auf. Diese für Rodriguez typische Ästhetik ist eine Reverenz an die Tradition der politischen Schablonenkunst seines Heimatlandes.

Weltweit wurde das Tolerance Poster Projekt schon gezeigt. Jetzt ist es im Münchner Kunstareal zu sehen, an Wänden und in Fenstern von Museen, Kirchen und U-Bahn-Stationen.

Von Evelyn Vogel

In Thailand wurden sie in einer Shopping-Mall gezeigt, in Dänemark an einer Fensterreihe rund um die Universität plakatiert, in Süd-Korea waren sie auf Gestellen auf einem Platz vor einer Designschule aufgebaut, Taiwan präsentierte sie im Innenraum eines historischen Gebäudes, Rumänien plakatierte sie an einem Zaun rund um eine Kunstsammlung und Kroatien hatte eine Posterkette rund um den Botanischen Garten gezogen - wo sie keine 24 Stunden später von Nazi-Sprühereien verunstaltet worden waren. Dennoch wurde das "Tolerance Poster Projekt" seit seinem Auftakt im November, anlässlich des internationalen Tages der Toleranz, ein weltweit erfolgreiches Unterfangen.

An 64 Stationen in 27 Ländern wurde eine Auswahl von mehr als 90 verschiedenen Plakaten bereits gezeigt. Seit Anfang April hängen die Plakate an mehr als zehn verschiedenen Orten über das Münchner Kunstareal verteilt an Wänden, in Fenstern und an Türen von Museen, Kirchen, der HFF sowie in U-Bahn-Stationen, so dass man die meisten von ihnen auch jederzeit sehen kann. Das Münchner Design Museum "Die Neue Sammlung" hat das Projekt nach Deutschland geholt. Caroline Fuchs von der Neuen Sammlung und Lars Harmsen von der Fachhochschule Dortmund haben die Auswahl getroffen.

Dabei sind die Plakate des "Tolerance Poster Projekts" so vielfältig wie die Künstlerinnen und Künstler, die sie gestaltet haben. Schon 2017 bat der bekannte Grafikdesigner Mirko Ilić Gestalterinnen und Gestalter, ein Plakat zum Thema Toleranz zu entwickeln. Ilić begann in seiner Heimat Bosnien als Zeichner und Comic-Illustrator. Nach seinem Umzug nach New York wurde er Art Director des Time Magazine, gestaltete Cover für Zeitschriften wie den Spiegel, The Nation oder auch für die Band Rage Against The Machine.

Die einzige Vorgabe, die Ilić den Gestaltern machte: Das Plakat musste das Wort Toleranz in der jeweiligen Landessprache enthalten. Das erste Poster kam von dem im vergangenen Jahr verstorbene New Yorker Gestalter Milton Glaser, der auch das Projektlogo entwarf. Seitdem erhielt Ilić insgesamt 169 Einsendungen aus der ganzen Welt. Dabei sind rein typografische Arbeiten, fotografische Plakate bis hin zu Illustrationen. Überall spielt das Wort "Toleranz" eine Rolle - mal deutlich sichtbar, mal eher versteckt, bis hin zum Verschwinden. So wie im Leben.

Tolerance Poster Projekt, Kunstareal, bis 29. April, alle Standorte unter www.dnstdm.de/tolerance