Von Evelyn Vogel

Meist sind Schaufenster ja nur tiefe Fenster. Gläserne Vitrinen, in die man hineinsehen, aber nicht hineingehen kann. Bei der Artothek im Rosental, jener Ausleiheinstitution für Kunstwerke der Stadt, ist das anders. Hier fungierte ein Teil der Räumlichkeiten, die auf ganzer Breite verglast sind, schon immer als eine Art riesiges Schaufenster, in dem Wechselausstellungen stattfinden. Das ermöglichte der Artothek auch im zurückliegenden Pandemie-Jahr, als selbst die Ausleihe dicht machen musste, weiterhin Ausstellungen zu zeigen. Zuletzt die beeindruckende Rauminstallation "Hinterland" von Jutta Burkhardt.

Jetzt zeigt die Artothek unter dem Titel "Leihweise 21" aktuelle Neuankäufe. Und nun soll das Schaufenster wie bei einem Warenhaus verlocken und verführen: Es soll um Neukunden werben und den Blick schon registrierter Leihnehmer auf die Frischware lenken. Dafür sind die Wände im Stil der Petersburger Hängung dich bestückt, einige größere Arbeiten stehen im Raum, ganz vorne reihen sich kleinteilige Arbeiten. Die Ankaufskommission tritt nur alle zwei Jahre zusammen, zuletzt vergangenen November.

Detailansicht öffnen Verlocken und verführen: Wie in einem Warenhaus soll das Schaufenster der Artothek im Rosental um Neukunden werben. (Foto: Artothek)

61 Werke von 39 Künstlerinnen und Künstlern hat sie für den Ankauf ausgewählt. Vorwiegend sind es Malerei, Grafik und Fotografie, zudem einige Wandobjekte und Leuchtkästen. Darunter sind Werke von vielen jungen Kunstschaffenden. Manche kennt man schon, etliche hätte man in den zurückliegenden Monaten durch Ausstellungen in städtischen Kunsträumen besser kennenlernen können. Auch einige mit Preisen ausgezeichnete Künstler, wie die Förderpreisträger der Stadt, die sich in der Lothringer 13 hätten präsentierten sollen, sind dabei, sowie solche, die bereits arriviert oder gar berühmt sind. Wer beispielsweise ähnliche Kunstwerke bei sich zu Hause haben möchte, wie sie in den frisch renovierten Zimmern des Mandarin Oriental in der Münchner Innenstadt hängen, der greift bei Felix Rehfelds Bergpanoramen im Miniaturformat zu. Wer lieber auf einen Big Name setzt, hat einen Hermann Nitsch zur Auswahl, der auf Grund einer Schenkung in die Artothek gelangt. Die Schüttung hängt in der Präsentation wie selbstverständlich zwischen den Werken junger Künstler wie Mehmet & Kazim, Rut Masso oder Maria VMier. Und dank der Mathias-Pschorr-Stiftung gelangen weitere Kunstwerke nicht nur ins Lenbachhaus und ins Stadtmuseum, sondern auch in den Bestand der Artothek.

Dass diese Kunstwerke wegen der coronabedingten Schließung augenblicklich nicht so schnell in den Leihverkehr eingeschleust werden können wie üblich, ist wahrlich ein Jammer. Etliche Interessierte, einschließlich der Autorin, scharren längst mit den Hufen, um die Frischware zu begutachten und ausgewählte Stücke nach Hause tragen zu können.

Die Neuankäufe sind nicht nur über das Schaufenster der Artothek zu sehen, sondern auch online über den Youtube-Kanal der städtischen Kunsträume München. Sobald die Artothek wieder öffnen darf, können die Arbeiten auch entliehen werden. Zum Abschluss der Präsentation am 20. Februar findet die Performance "Celebration" von Nezaket Ekici statt, die man wahlweise über die sozialen Medien oder ganz analog verfolgen kann. Man braucht sich dafür nur vor das Schaufenster zu stellen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Leihweise 2021. Ankäufe der Artothek, Rosental 16, bis 20. Februar, jederzeit einsehbar sowie auf dem Youtube-Kanal der städtischen Kunsträume unter https://youtu.be/7jHf-GtekOs; Samstag, 20. Februar: "Celebration", eine Performance von Nezaket Ekici