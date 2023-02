Es ist viel los auf diesen Bildern. Es gibt seltsame Figuren wie ein langgezogenes Pferd, das ein rechtwinkliges Teil in seinem Rücken hat. Dann ist da eine Art Vogel mit drei Köpfen. Und bei fast allen Bilder ist es so, dass sich gemalte, gedruckte, collagierte Teile sowie Texte überlagern. Geschaffen hat sie der aus Mississippi stammende Wahlmünchner Ray Moore, der auch Dichter, Hip-Hop-Musiker und Produzent ist.

In der Ausstellung "All In. Ray Moore - The Poet That Paints" im Kösk zeigt er nun Werke aus den letzten zwölf Jahren. Außerdem gibt er Einblick in sein Musik-Schaffen. So tritt er bei der Eröffnung am 1. März um 18 Uhr live auf, begleitet von Freunden wie Lea-Won, Stanzi-Joy und The Jackson Twinz. Am 3. März folgt um 18 Uhr eine Beat-Improvisation mit A Beautiful Accident, und bei der Finnisage am 5. März um 18 Uhr spielt die Express Brass Band.

All In. Ray Moore - The Poet That Paints, 1. bis 5. März, Kösk, Schrenkstraße 8, www.koesk-muenchen.de