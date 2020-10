Flucht und Migration sind seit vielen Jahren ein Thema in der Kunst Peter Weibels. So auch in der raumfüllenden Installation "Die Vertreibung der Vernunft", die 1993 erstmals auf der Biennale in Venedig zu sehen war. Daneben "45 europäische Sockel mit nach innen versenkten Skulpturen" (Auswahl, 1998).

Peter Weibel stellt hohe Ansprüche an einen Künstler: Einem Seismografen gleich sollte er gesellschaftliche Erschütterungen frühzeitig spüren, Entwicklungen vorausahnen, Grenzen von Raum und Zeit sprengen. Er selbst hat immer versucht, diesen Anforderungen zu entsprechen und ein fast erschreckendes Gespür für zukünftige Ereignisse entwickelt. Schaudernd steht man vor seiner "Skulptur im öffentlichen Raum" aus dem Jahr 1984, in der ein Modellflugzeug ein Hochhaus rammt. Den "Information Unit" (1967), einen Rasierapparat mit eingebautem Radio, Kamera, Fotoapparat, Videokamera, Fernsehen sowie einem Kontrollsystem, könnte man auch als ersten Entwurf für ein Handy bezeichnen. "Ich bin überrascht, wie prophetisch, visionär und präzise ich vieles vorweggenommen habe", sagt Weibel. In aller Bescheidenheit natürlich.

Die Worte fluten in einem steten, atemlosen Strom aus ihm heraus, in Bewegung umgesetzt würde sein "Klangkanal" (2012), eine interaktive Soundinstallation mit LEDs, ganz schön stark ausschlagen. Der österreichische Medienkünstler redet nicht nur viel schneller als andere Menschen, vermutlich denkt er auch schneller, entwickelt Ideen am laufenden Band. Wahrscheinlich wäre er auch sonst mit den vielen Posten und Funktionen, die er im Lauf seiner Karriere innehatte, nie zurechtgekommen. Er ist eben nicht nur Künstler, sondern auch Medientheoretiker, Kurator und seit mehr als 20 Jahren Vorstand des berühmten Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe.

Die fabelhafte, ihm gewidmete Ausstellung im Regensburger Forum Ostdeutsche Galerie verdeutlicht durch den Rückgriff auf ältere Arbeiten nicht nur seine Visionen, sondern dokumentiert mit 64 Fotografien, Skulpturen, Videos und Installationen auch seine enorme Vielseitigkeit. Weibel begnügte sich sein 76-jähriges Leben lang nie mit einer Sache, dafür mischt er sich zu gern mit provokanten Thesen in gesellschaftliche, ästhetische und technologische Diskurse ein. Als rebellischer Student im "postfaschistischen Österreich" der Sechzigerjahre (Weibel) provozierte er gemeinsam mit Valie Export die Wiener, als er sich im eleganten dunklen Anzug und Hundehalsband auf allen Vieren über die Kärntnerstraße führen lässt. Oder forderte im "Tapp- und Tastkino" (1968) die Münchner am Stachus mittels Megafon auf, Exports durch einen Karton versteckten Busen zu betatschen.

Zu seinen rollenspielerischen Selbstporträts, in denen er sich 1967 im Fotoautomaten als "Frau" oder "Anonymus" festhielt, muss er freilich anmerken, dass er sich schon zehn Jahre vor Cindy Sherman mit Fotografie und Selbstverwandlung beschäftigte. "Ich verstehe nicht, warum andre Künstler in ihren Genres hängen bleiben", sagt er. Im Gegensatz zu ihm, weshalb er sich attestiert, der einzig wirkliche Medienkünstler zu sein. In aller Bescheidenheit natürlich.

Er filmte, fotografierte, experimentierte mit Videos, machte Fernsehen, konzentrierte sich auf computergestützte Installationen, publizierte und lehrte, bewältigte auch drei Professuren parallel nebeneinander. "Ein Kinderspiel im Vergleich zu den Jobs, die ich als Jugendlicher in drei Fabriken hatte. Da habe ich Tag und Nacht geschuftet." Er sieht sich als "Nomaden zwischen Kunst und Wissenschaft". Bei aller Vielfalt macht er aber eine Kontinuität in seinem Werk aus: "Was ich habe, ist Problemkonstanz."

Anlass für die Ausstellung ist der Lovis-Corinth-Preis, den das Kunstforum Ostdeutsche Galerie im Zweijahresrhythmus an Künstler mit inhaltlichem oder biografischem Bezug zu Osteuropa vergibt, heuer eben an den 1944 in Odessa geborenen Peter Weibel. "(Post-)Europa" hat er die eigens für Regensburg konzipierte Schau betitelt, die auch signalisiert, wie sehr ihn die Sorge um den Kontinent umtreibt. Der Postmoderne und Postdemokratie, zwei sattsam strapazierten Begriffen, folge als logischer Schritt Post-Europa, sagt er und zählt auf, was Europa zu schaffen macht: Finanz-, Migrations- und Klimakrise, dazu noch die Pandemie - "wir werden in der Weltordnung nicht mehr die Rolle spielen, die wir bisher eingenommen haben." Den Besucher empfängt als jüngste Arbeit Weibels eine Frau, die das brennende "Haus Europa" (Gorbatschow) auf dem Rücken trägt. Im leeren Gesicht der Figur spiegelt sich der Betrachter, wird mit in die Verantwortung gezogen.

Sein Energiepotenzial glaubt Weibel in seiner Kindheit gesammelt zu haben. Die sei "unverschämt hart" gewesen, sagt er. Die Mutter, eine Russin, flüchtete mit dem Einjährigen 1945 nach Österreich, landete in einem Lager für Displaced Persons in Ried am Innkreis. Eine Hochburg für Ungeziefer. "Irgendwann war ich ein einziger eiternder Körper, so zerfressen, dass ich ein halbes Jahr im Krankenhaus lag." Nicht erstaunlich also, dass Flucht und Migration seit vielen Jahren wichtige Themen seiner Kunst sind. So zeigte er die raumfüllende "Vertreibung der Vernunft" 1993 erstmals auf der Biennale in Venedig. In der Computer-Video-Installation thematisiert er die Vertreibung jüdischer österreichischer Kulturschaffender und Wissenschaftler zwischen 1933 und 1945. 3 500 Kurzbiografien laufen über aneinandergereihte Bildschirme wie über ein Förderband. Daneben "45 europäische Sockel" mit nach innen versenkten Skulpturen.

"Wenn ich die Welt ansehe, sehe ich auch Teile von mir", sagt er, hebt die Hände, hält sie in Höhe der Augen. "Ich bin ein Teil des Systems, das ich beobachte." Und wenn man Teil des Systems ist, ist es möglich, dieses zu verändern. Sogar eine Mauer kann man dann verschieben und verzerren, wie in der Installation "Die Wand, der Vorhang".

Die Schulzeit verbrachte er in staatlichen Erziehungsanstalten, die Sommerferien bei armen Pflegeeltern. "Da lernt man strategisches Denken." Weibel entwickelte einen "wahnsinnigen Wissensdrang", las Bücher ohne Ende. "Überlebt habe ich das im Internat nur, weil ich ein guter Sportler war." Dann das Studium in Paris und Wien, erst Filmwissenschaft und Komparatistik, dann Medizin und schließlich Mathematik mit Schwerpunkt Logik. Inzwischen hat er ungezählte Preise und Ehrendoktortitel gesammelt. Und ist immer noch rastlos und angriffslustig, vor allem wenn er sich Klagen über die fehlende digitale Souveränität Europas anhören muss. "Hätten sie mich und andere Forscher gefördert", sagt er und trinkt einen Schluck Kaffee, bevor er über die "Studien zur Theorie der Automaten" (1974) redet, einen Sammelband mit Schriften des Informationstheorie-Begründers Claude Elwood Shannon und seines Kollegen John McCarthy, Erfinder des Begriffs Künstliche Intelligenz, den er 1974 ins Deutsche übersetzte und mit Franz Kaltenbeck herausgab. Ein gewaltiger Flop. "Gerade mal sechs Stück wurden verkauft."

Auch die Phrase, das Virus kenne keine Grenzen, entlockt dem Sprachkritiker nur Stöhnen. "Zwei Meter - das ist seine Grenze. Wer keine Grenze kennt, sind wir, die wir durch die Welt reisen wie verrückte Trottel."

Peter Weibel - (Post-)Europa. Lovis-Corinth-Preis 2020, bis 31. Januar 2021, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg